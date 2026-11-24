Una unidad de transporte público perdió el control y terminó empotrada contra una vivienda ubicada en la cuadra 4 de la avenida Hurin Cusco, en el distrito de Independencia.

La combi impactó contra la reja de la vivienda y destruyó parte de un muro de concreto. El choque también ocasionó una fuga de gas natural, que fue atendida por trabajadores de la empresa Cálidda.

Cinco unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia, que se registró alrededor de las 5:30 p.m. del lunes 23 de noviembre, según el reporte publicado en la página web de la institución.

El choque dejó ocho personas heridas, incluido el conductor de la unidad. Todos fueron evacuados al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde quedaron bajo observación médica.

La dueña del inmueble indicó que la combi habría perdido el control mientras competía con otro vehículo por captar pasajeros. Sin embargo, las circunstancias del accidente aún deberán ser esclarecidas por las autoridades durante las investigaciones.

En declaraciones a RPP, la propietaria contó que se presentó junto con su abogado en la Comisaría de Tahuantinsuyo para denunciar el hecho; sin embargo, aseguró que los agentes no le permitieron registrar la denuncia.

“Mi abogado pidió simplemente dejar una ocurrencia para que nos podamos retirar, porque el domicilio ahorita está completamente con la fachada destrozada. (Pero) la Policía se negó a tomar nuestra ocurrencia”, expresó.

El conductor de la combi continúa detenido y permanece bajo custodia policial en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.