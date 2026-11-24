Un ataque armado contra una barbería ambulante en San Martín de Porres (SMP) dejó dos hombres fallecidos y una mujer herida de bala. El crimen se registró en la calle Santa Verónica, en la urbanización Pro, en Lima Norte.

Según informó América Noticias, las víctimas mortales fueron identificadas como Jeisson Enrique Rodríguez Parra y Franklín José Rivero Yacua, ambos ciudadanos extranjeros.

La mujer que resultó herida permanece hospitalizada y recibe atención médica. Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre su estado de salud.

Ataque armado en barbería de San Martín de Porres

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona por América Noticias, ocho sujetos estarían involucrados en el atentado contra el establecimiento ambulatorio.

Las autoridades policiales recogieron diversos indicios en la escena del crimen, donde también se encontraron daños ocasionados por los proyectiles en el mobiliario del negocio.

El hecho también afectó a comerciantes y trabajadores de los establecimientos aledaños de la urbanización Pro.

Hallan artefacto explosivo cerca de la escena del crimen

Durante las diligencias, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) reportaron el hallazgo de un artefacto explosivo en el exterior de una vivienda cercana al lugar del atentado.

Las autoridades investigan si existe alguna relación entre este hallazgo y el doble homicidio registrado en la barbería ambulante.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen. Por el momento, no se ha confirmado el móvil del ataque.