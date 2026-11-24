Ante la proximidad de un fenómeno El Niño de fuerte intensidad, la Cámara de Comercio y Producción de Piura alertó que la región enfrenta un escenario crítico debido a la falta de infraestructura definitiva para contener las lluvias.

Así lo señaló el presidente del gremio empresarial, Javier Bereche, quien sostuvo que corresponde informar este escenario a la ciudadanía con absoluta transparencia, rigor técnico y sin falsas expectativas. Lamentó reconocer que la región no cuenta con la infraestructura definitiva para evitar el impacto de las lluvias.

Agregó que la ausencia de cinco intervenciones estructurales pendientes, como la reforestación de la cuenca, las presas de laminación, defensas ribereñas de calidad, drenajes pluviales eficientes en las principales ciudades y una salida adecuada del río hacia las lagunas y el mar deja a la población expuesta a severos aniegos. “Es prácticamente imposible que nuestra región no sufra severas inundaciones”, advirtió Bereche.

Según precisó, las acciones previstas hasta el momento se concentran en mecanismos de mitigación reactiva, como los sistemas de bombeo una vez producido el desborde o la acumulación de agua. Frente a este panorama, el titular del gremio empresarial instó a las familias a tomar medidas preventivas inmediatas en sus hogares y negocios.

“No podemos maquillar esta realidad; nuestro deber es advertir a la población para que tome desde hoy todas las precauciones posibles y proteja sus viviendas y medios de vida”, recalcó.

No obstante, Bereche enfatizó que la gravedad del diagnóstico exige actuar de inmediato antes del incremento de las precipitaciones. En esa línea, detalló que la prioridad técnica consiste en levantar diques de contención de 1,50 metros de altura a lo largo de 40 kilómetros en 16 sectores críticos del río Piura, ubicados tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa Los Ejidos. “El diagnóstico no puede llevarnos a la parálisis”, remarcó.

Entre los puntos neurálgicos que requieren refuerzo urgente figuran sectores de Tambogrande, en el Medio y Alto Piura; así como la presa Los Ejidos. Además, de las zonas urbanas de Piura y en el Bajo Piura.

Dijo que para garantizar que estos muros temporales soporten tanto el empuje del caudal como la radiación solar, Bereche especificó que se requieren materiales de uso técnico y no sacos agrícolas convencionales. “Necesitamos insumos con especificaciones técnicas precisas como 1,000,000 de sacos de polipropileno tejido de alta densidad con protección Anti-UV (de 80 a 100 gr/m²), 36 cosedoras portátiles industriales inalámbricas (a batería de 36V para operar con seguridad en las riberas), además de 500 conos de hilo poliéster y 300 agujas de repuesto”, añadió.

Finalmente, convocó al empresariado regional y nacional a sumarse mediante la donación directa de estos insumos, precisando que la institución canalizará todos los aportes y emitirá los certificados correspondientes.