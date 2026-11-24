En la recta final de la telenovela “Valentina Valiente”, Alessa Wichtel considera que su personaje de Macarena, la antagonista de la historia, se constituye en un auténtico regalo profesional y definitivamente un hito significativo en su carrera.

“Siento que Macarena me permitió entrar a los hogares y al corazón de muchas personas porque el personaje es profundamente humano debido a las contradicciones que posee. A pesar de ser la antagonista, y sobre todo villana de la trama, el público terminó queriéndola”, dice orgullosa la actriz.

Resulta contradictorio y curioso, que los televidentes sientan ternura por una villana.

Macarena generó una dinámica de amor y odio, quizá porque no fue la típica villana, sino una especie de anti heroína. Este proyecto ha sido un regalo para mí, ya que confiaron en darme un personaje tan rico, donde la audiencia logra conectar con su fragilidad y vulnerabilidad humana. Marca un antes y un después en mi carrera porque han podido presenciar un trabajo actoral mucho más íntimo y humano a lo largo de nueve meses de grabaciones.

Macarena ha sido un personaje de gran intensidad que te acompañó desde el inicio hasta el final, lleno de altibajos, conflictos y escenas extremas.

A ella le sucedió de todo a lo largo de la historia: se cae por las escaleras, se golpea la cabeza contra un espejo, conduce en estado de ebriedad e incluso termina internada en un manicomio. Para mí, como actriz, poder explorar toda esa intensidad y variedad de situaciones ha sido una experiencia sumamente enriquecedora.

La intensidad y conflictos del personaje tenían un origen en la relación con Frida, su madre.

Una de las relaciones más intensas y tóxicas de la novela fue la de Macarena con su madre. Me encantó que la historia muestre situaciones y vínculos complejos que normalmente no se ven en televisión, donde Macarena sufre mucho por la relación materna y por no sentirse amada en ningún ámbito.

La química con Mariel Ocampo (Frida) fue fundamental para que sus personajes impactaran.

Nos llevamos súper bien y eso se reflejó en la pantalla. Mariel es una excelente actriz y logramos conectar muy bien en cámara para jugar y alcanzar emociones dramáticas intensas y extremas.

""Siento que Macarena me permitió entrar a los hogares y al corazón de muchas personas porque el personaje es profundamente humano debido a las contradicciones que posee", dice orgullosa la actriz.

Gracias a las redes sociales “Valentina Valiente” llega a países como Japón, Argentina o Venezuela. ¿Cómo recibes esa recepción internacional?

Es hermoso ver que la novela llega a tantas partes del mundo y recibir mensajes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Demuestra que es una producción con temas universales que conmueven a personas de distintas culturas.

¿Esta visibilidad te motivará a buscar ofertas de trabajo en el extranjero?

Sí, mi siguiente paso es internacionalizar mi carrera. Ya filmamos la película de terror Relatos siniestros, una coproducción entre México, Chile y Perú dirigida por Sandro Ventura junto a un director chileno y otro mexicano, lo cual representa un paso muy importante en mi carrera.

Tienes una faceta literaria con dos libros publicados. ¿Es una actividad que te nutre al mismo nivel que la actuación?

Escribir es otra forma de contar historias y de crear personajes que disfruto mucho. Me da mucha libertad para expresar mis emociones de una manera diferente. Mi primer libro es ‘El salto de un valiente’, que narra la historia de mi abuelo y de cómo logró sobrevivir al Holocausto.

Y tu segundo libro “Todos somos María” fue escrito junto a tu madre...

Fue una experiencia espectacular que nos unió más, nos permitió comprender la perspectiva de la otra y construir personajes muy complejos y ricos. Cabe aclarar que mi mamá en la vida real es totalmente opuesta a la madre de Macarena en la ficción.

¿Tu mamá qué opinaba de todo lo que hacía Macarena? A mi mamá le encantó la novela, pero le costaba mucho presenciar las escenas donde mi personaje sufre. Le conmueven e interpelan profundamente, por lo que le resultó difícil ver las secuencias en las que Macarena estuvo internada.