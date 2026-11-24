La Marina de Guerra del Perú alertó que los oleajes anómalos de intensidad moderada, que se presentan actualmente en todo el litoral, ocasionarán que las olas alcancen el doble de su tamaño habitual. Ante esta situación, se dispuso el cierre preventivo de 96 puertos a nivel nacional.

El contralmirante Jorge Vizcarra, jefe de la Dirección de Hidrografía y Navegación, indicó a RPP que, según el Aviso Especial N.º 50, los oleajes comenzaron con la llegada de ondas provenientes del norte y luego se desplazaron progresivamente hacia el oeste y el sur. Este comportamiento ha ocasionado fuertes efectos en distintos puntos de la costa, entre ellos la Costa Verde.

“Estamos de moderada intensidad; quiere decir de que la ola va a tener el doble de su altura normal. Si en algunas playas hay 50 centímetros, llegará a un metro; eso depende de cada playa porque cada playa tiene una configuración diferente”, indicó el oficial.

Vizcarra precisó que el impacto en la zona costera se intensifica por el aumento del nivel medio del mar, que alcanza entre 60 y 70 centímetros en el norte y llega a los 50 centímetros en el sur. También influyen los vientos y la actual fase de luna llena, que ocasiona pleamares y bajamares de mayor amplitud.

El jefe de Hidrografía y Navegación advirtió, además, sobre el calentamiento inusual de la superficie del mar asociado al Fenómeno El Niño. Según indicó, la temperatura registra una anomalía de 6.22 °C por encima de sus valores habituales.

Vizcarra señaló que esta anomalía térmica supera los registros de todos los eventos históricos documentados por la institución desde 1978. Como consecuencia, sectores que suelen presentar aguas frías, como el litoral del Callao, registran actualmente temperaturas elevadas.