El fuerte oleaje registrado desde el lunes en el litoral de Mollendo, provincia de Islay, sorprendió a los pobladores durante la noche, cuando el mar alcanzó mayor intensidad y sobrepasó su línea habitual de costa. El avance del agua llegó hasta las zonas donde algunos trabajadores guardaban sus materiales, herramientas de implementos de trabajo.

La situación generó preocupación entre quienes realizan actividades cerca del litoral, debido a que el mar avanzó más allá de lo habitual. Según el reporte de la Marina de Guerra del Perú, el oleaje anómalo se presenta en diferentes puntos del litoral peruano y continuará hasta este miércoles 25 de noviembre.

Ante el riesgo, se colocaron banderas rojas en las playas como señal de advertencia para los bañistas, a quienes se les recomienda no ingresar al mar mientras persistan estas condiciones. También se suspendieron las actividades pesqueras y deportivas para evitar accidentes.

Las autoridades exhortaron a la población, comerciantes, trabajadores y visitantes a mantenerse alejados de la orilla, retirar sus materiales de las zonas expuestas y estar atentos ante cualquier incremento de la fuerza del mar.