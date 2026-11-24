El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría registrado un incremento de hasta 15 millones de dólares en el valor de sus acciones de Nvidia, tras el repunte bursátil provocado por la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, según estimaciones del Financial Times.

El diario económico británico realizó sus cálculos a partir de las declaraciones financieras presentadas por el mandatario ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos (OGE), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas éticas dentro del Poder Ejecutivo.

Según la declaración más reciente, presentada el 5 de noviembre de 2026, Trump podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia al cierre de septiembre.

Acciones de Nvidia subieron más del 30% tras regreso de Jensen Huang

Las acciones del gigante tecnológico registraron un incremento del 31,5% durante la jornada del lunes 23 de noviembre, luego del anuncio de la reincorporación de Huang, y cerraron en 165,05 dólares en Wall Street.

El ejecutivo había dejado el cargo el pasado 12 de noviembre, en medio de una controversia relacionada con presuntos vínculos con el espionaje chino y cuestionamientos sobre el cumplimiento de los controles estadounidenses de exportación de tecnología.

Su regreso recibió el respaldo público de Trump, quien reconoció haber mantenido conversaciones con la junta directiva de Nvidia.

¿Cuántas acciones de Nvidia posee Donald Trump?

ABC News, basándose en documentos financieros del mandatario, señaló que sus participaciones en Nvidia estaban valoradas en al menos 12 millones de dólares a finales de 2025.

La cadena estadounidense también informó que la cartera de inversiones del presidente registró numerosas operaciones de compra y venta de acciones de la compañía durante los últimos meses.

Por su parte, la Casa Blanca sostiene que las inversiones del mandatario son gestionadas por instituciones financieras independientes.

¿Trump realmente ganó 15 millones de dólares?

Las declaraciones financieras disponibles únicamente detallan las operaciones bursátiles realizadas hasta finales de septiembre y presentan rangos de valores, en lugar de montos exactos.

Para calcular el potencial incremento patrimonial, el Financial Times consideró el límite superior de los rangos declarados para las compras y el inferior para las ventas.

Por ello, los 15 millones de dólares representan una estimación máxima del aumento del valor de sus participaciones, no una ganancia efectiva confirmada. Tampoco se conoce si Trump mantuvo todas esas acciones hasta la jornada del lunes.

Regreso de Jensen Huang genera cuestionamientos en Estados Unidos

La reincorporación del ejecutivo y la intervención pública de Trump han generado cuestionamientos entre legisladores estadounidenses sobre posibles conflictos de intereses y asuntos relacionados con la seguridad nacional.

Nvidia sostuvo que, tras recibir información del Gobierno estadounidense, su junta directiva consideró que el retorno de Huang no representaba un riesgo para la seguridad nacional.