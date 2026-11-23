La última semana de campaña para las elecciones generales de España del domingo 29 de noviembre de 2026 comenzó marcada por la publicación de encuestas que sitúan al Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, como primera fuerza política. La mayoría de estos sondeos proyecta que una eventual suma de escaños con Vox, partido encabezado por Santiago Abascal, superaría la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público autónomo, presenta un escenario diferente al de la mayoría de las encuestadoras privadas y coloca al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en primer lugar.

Encuestas en España colocan al PP como primera fuerza electoral

Los sondeos difundidos este lunes 23 de noviembre por distintos medios españoles otorgan al Partido Popular una estimación de voto de entre el 30,3 % y el 31,9 %, mientras que el PSOE registra porcentajes de entre el 27,2 % y el 30,9 %.

Las proyecciones de varias encuestadoras también indican que la suma de diputados del PP y Vox podría superar los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso español, integrado por 350 representantes.

Por ejemplo, la encuesta de NC Report para el diario La Razón otorga al PP el 31,9 % de los votos y entre 130 y 133 escaños. Al PSOE le atribuye el 27,2 % y entre 108 y 111 diputados, mientras que Vox obtendría el 19 % y entre 64 y 66 representantes.

Pese a estas estimaciones, los estudios también muestran que los socialistas han recortado distancias respecto del PP durante la campaña electoral. Los resultados definitivos dependerán de la votación del 29 de noviembre.

CIS contradice a encuestas privadas y sitúa al PSOE en primer lugar

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas ofrece una estimación distinta para las elecciones generales.

Según el estudio publicado este lunes, el PSOE alcanzaría el 34,4 % de los votos, frente al 24,7 % del Partido Popular, una diferencia de 9,7 puntos porcentuales.

La encuesta del CIS sitúa a Vox en tercer lugar, con el 15,6 %, mientras que Frente Amplio obtiene una estimación del 5,7 %.

Las diferencias entre las proyecciones del organismo público y los sondeos privados han marcado el debate político en la recta final de una campaña en la que los principales partidos buscan consolidar sus apoyos.

Tribunal Supremo aplica amnistía a Carles Puigdemont

En paralelo a la publicación de las encuestas, el Tribunal Supremo de España acordó aplicar definitivamente la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, lo que supone el archivo de la causa penal vinculada con el proceso independentista catalán de 2017.

La decisión permite que Puigdemont, quien permanece en Bélgica desde octubre de 2017, pueda regresar a España sin la orden de detención que pesaba sobre él por este procedimiento.

El dirigente independentista continúa fuera del territorio español, aunque mantiene intervenciones públicas relacionadas con la campaña electoral.

Puigdemont también expresó su convicción de que Pedro Sánchez podría aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña si necesitara su respaldo para gobernar después de las elecciones. El presidente del Gobierno había rechazado esa posibilidad.

Santiago Abascal acusa a Pedro Sánchez de posibles irregularidades electorales

La jornada también estuvo marcada por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, quien acusó al presidente Pedro Sánchez de poder recurrir a maniobras para cuestionar el resultado electoral.

Abascal afirmó que Sánchez intentaría realizar “cualquier tipo de trampa” durante los últimos días de campaña y sostuvo que podría buscar la impugnación del proceso si los resultados no le favorecen.

Estas afirmaciones corresponden a acusaciones políticas del candidato de Vox y no constituyen evidencia de irregularidades en el proceso electoral.

Felipe González genera polémica tras anunciar que votará en blanco

Otro de los asuntos que protagonizaron la jornada fue la decisión del expresidente socialista Felipe González de votar en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre.

González explicó que no se siente representado por el liderazgo de Pedro Sánchez, lo que generó reacciones entre antiguos dirigentes del PSOE.

El exministro socialista José Bono le pidió que no hiciera “el tonto” por anunciar públicamente su decisión.

En respuesta, González manifestó: “Soy una persona seria, no como otros”.

El intercambio reflejó las diferencias expresadas públicamente por figuras históricas del socialismo español durante la campaña.

España prohíbe publicar encuestas cinco días antes de las elecciones

Este lunes 23 de noviembre es el último día permitido para publicar y difundir encuestas electorales en España antes de los comicios.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que durante los cinco días anteriores a la votación no pueden publicarse, difundirse ni reproducirse sondeos electorales.

En consecuencia, la restricción se aplicará desde el martes 24 hasta el sábado 28 de noviembre, un día antes de las elecciones generales.

Por esta razón, distintos medios de comunicación y el CIS difundieron sus últimas estimaciones electorales este lunes.

Sánchez y Feijóo intensifican actividades en la recta final de campaña

Los principales candidatos continuarán con sus actividades públicas para exponer sus propuestas y buscar el respaldo de los electores antes de la jornada de votación.

Pedro Sánchez tiene previsto participar en un acto electoral en Barcelona, mientras que Alberto Núñez Feijóo desarrollará actividades de campaña en Alicante.

Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre definirán la nueva composición del Congreso de los Diputados y las posibilidades de formación del próximo Gobierno español.

Aunque la mayoría de las encuestas privadas proyecta una mayoría parlamentaria conjunta para PP y Vox, el resultado permanece abierto hasta el recuento oficial de votos.