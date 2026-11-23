Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, y su esposa, Rocío Caballero Bosch, se pusieron a disposición de las autoridades al acudir al Departamento contra el Crimen Organizado. Ambos se presentaron luego de que el Ministerio Público dispusiera sus detenciones como parte de una investigación penal por el caso Ueno Bank.

La intervención policial tuvo lugar cuando Francisco Peña se disponía a salir de su domicilio, situado en el barrio Los Laureles, en Asunción. Los efectivos le indicaron que volviera a ingresar a la vivienda y permanecieron en el inmueble a la espera de la autorización para llevar a cabo el allanamiento.

Finalmente, Peña se puso a disposición de las autoridades y fue conducido al Departamento contra el Crimen Organizado.

#LoÚltimo La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, por su presunta vinculación con las investigaciones del caso Ueno Bank. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/dg10woB7Ru — Canal N (@canalN_) November 23, 2026

En tanto, Rocío Caballero Bosch acudió a la Dirección contra el Crimen Organizado para entregarse y quedar a disposición de las autoridades.

La investigación contra ambos comprende seis presuntos delitos: lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documento público de contenido falso, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio.

Dicho caso está a cargo de cinco agentes fiscales, quienes deberán continuar con las diligencias para determinar una eventual imputación y solicitar las medidas cautelares correspondientes.

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