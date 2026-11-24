Con el objetivo de cortar la cadena de transmisión del dengue ante el riesgo de lluvias por el fenómeno de El Niño, dos toneladas de objetos en desuso capaces de almacenar agua fueron eliminadas del A.H El Obrero, en Sullana.

Durante el recorrido por diversos sectores de la zona, brigadas integradas por agentes comunitarios, actores sociales y personal de Promoción de la Salud y Control Vectorial recolectaron botellas de plástico, tapas, llantas, chapitas, cartones de huevos, baldes y tinas rotas, todos considerados potenciales focos de reproducción del vector Aedes aegypti.

Tras culminar la intervención, las autoridades sanitarias exhortaron a las familias a mantener sus viviendas, techos y patios limpios y libres de recipientes en desuso que puedan estancar agua, recordando que la eliminación de criaderos en casa es la medida más efectiva para evitar brotes de la enfermedad en la provincia.

Cabe señalar que, en la región Piura el dengue supera los 20,000 casos y más de 20 fallecidos. Esta cifra podrían incrementarse con la presencia de las lluvias por el Fenómeno El Niño.