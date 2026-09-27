Según el último reporte actualizado al 23 de septiembre por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, en lo que va del año 2026 se han contabilizado un total de 11,233 casos acumulados de dengue. La cifra de fallecidos se mantiene en siete.

Esta cifra marca un claro repunte en comparación con el año 2025, que solo se registraron 1,162 contagios. Si bien el panorama actual se sitúa por debajo del pico histórico registrado en 2023, donde la región alcanzó la cifra de 79,643 casos y 148 defunciones y en el 2024 con 32,363 contagios, la tendencia ascendente en 2026 vuelve a encender los indicadores de alerta en el sector salud.

Las estadísticas sitúan a Piura en 51.2 casos por cada 10,000 habitantes, evidenciando que el vector Aedes aegypti continúa activo en el territorio regional.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a no bajar la guardia y fortalecer las medidas preventivas, como la eliminación de criaderos de zancudos y el tapado correcto de los recipientes con agua almacenada.