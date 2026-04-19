La región Piura registra 2001 casos, entre probables y confirmados, y una defunción (en investigación) por dengue, según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el especialista en Salud Pública, doctor Julio Barrena, esta cifra representa el 210% más que el mismo periodo 2025.

“El 89.6% de los casos en tres provincias: Piura (883 casos), Morropón (557) y Sullana (353), por lo que la incidencia más alta en Morropón: 325.48. La tendencia de los casos sigue en ascenso, en las últimas cuatro semanas está por encima de 300 casos por semana”, dijo.

Cabe señalar que la data se reporta hasta la S.E N° 14, es decir hasta el 11 de abril. No obstante, el médico precisó que los episodios siguen en ascenso.