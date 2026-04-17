La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura continúa fortaleciendo las acciones de prevención del dengue en la región. A la fecha, se han inspeccionado más de 28,000 viviendas en el distrito de Piura, donde se aplicó tratamiento químico con larvicida (piriproxifen) en más de 32,000 recipientes para interrumpir el ciclo del zancudo.

Más de 40 inspectores sanitarios realizaron jornadas de control larvario en el A.H. Señor de los Milagros, Susana Higuchi, Javier Herod, José María Escrivá Balaguer, Jorge Basadre, José María Arguedas y San Pedro.

Durante las visitas domiciliarias, el personal identifica y elimina criaderos, además de brindar orientación a las familias para que adopten prácticas saludables y prevenir la aparición del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue en sus hogares.