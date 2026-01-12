Ante el cambio de las condiciones climáticas en nuestra región, con el incremento progresivo de temperaturas, la Diresa Piura destaca la importancia de fortalecer las acciones de prevención en los hogares para evitar la rápida reproducción del Aedes aegypti, zancudo transmisor del dengue.

Las altas temperaturas aceleran el ciclo reproductivo del zancudo transmisor del dengue y reducen el tiempo de incubación del virus, incrementando el riesgo de transmisión, explicó el biólogo Manuel Olivares Antón, coordinador de la Estrategia de Enfermedades Metaxénicas.

Una sola zancuda puede generar más de mil nuevos zancudos durante su vida, lo que hace indispensable una intervención oportuna. Ante este escenario, destacó que la participación de las familias es clave mediante la eliminación permanente de criaderos y la aplicación de la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el dengue”.

Asimismo, advirtió que el cambio climático ha favorecido la expansión del zancudo a zonas por encima de los 2000 m s. n. m., reforzando la necesidad de fortalecer las acciones preventivas.

El Minsa recuerda que los criaderos del zancudo suelen encontrarse en recipientes u objetos con base cóncava que acumulan agua, como tanques, baldes, plantas acuáticas, bebederos de mascotas, piscinas, depósitos detrás de los refrigeradores, floreros, botellas, llantas, latas, juguetes y otros objetos pequeños que puedan retener agua.

Por ello, se recomienda dedicar 10 minutos a la semana para revisar y eliminar estos criaderos dentro y alrededor del hogar, una acción sencilla que marca la diferencia en la prevención del dengue.

Entre los síntomas del dengue se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, erupción cutánea, dolor muscular y articular. Los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad y decaimiento general.

Ante la presencia de síntomas, el Minsa recomienda no automedicarse, mantenerse bien hidratado y acudir oportunamente al establecimiento de salud más cercano, ya que la atención temprana permite una recuperación adecuada y evita complicaciones.