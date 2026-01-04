La Contraloría General de la República reveló que el centro de salud de Paimas, en Ayabaca, perteneciente a la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, de Sullana, cuenta con una sola ambulancia que está inoperativa y que, además, no tiene placa de rodaje ni SOAT y carece del equipamiento respectivo. A la vez, dicho establecimiento presenta desprendimientos en las paredes, desgaste de los pisos y otras deficiencias.

Así lo señala el informe de visita de control Nº25940-2025-CG/GRPI-SVC que identificó diferentes situaciones adversas.

Tras una visita, la comisión de control verificó el mencionado centro de salud, donde comprobaron que cuentan con una sola ambulancia y está inoperativa, a pesar de los documentos que enviaron los encargados, pero hasta la llegada de los especialistas, no ha sido solucionada.

“Se evidencia la existencia de una ambulancia tipo I, la cual se encuentra inoperativa, pese a las solicitudes de mantenimiento correctivo cursados por el encargado del centro de salud de Paimas a la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna el 13 de octubre y 12 de noviembre (de 2025)”, indica el informe.

Asimismo, el órgano de control señala que dicha ambulancia carece de placa y no cuenta con los materiales, insumos y medicamentos para la atención debida de emergencias vinculadas al transporte asistido en estado crítico.

Según la manifestación del encargado a la comisión de control, “(...) las llantas están en mal estado, habiendo solicitado su reparación”. Del mismo modo, indica que la ambulancia no tiene placa y no cuenta con SOAT. También agrega que tienen el tanque de oxígeno inoperativo, así como extintores vacíos.

En tanto, otro de los hechos es que el establecimiento de salud de Paimas presenta deficiencias funcionales, estructurales y de seguridad. Detallaron que los ambientes no son funcionales, no cuentan con ventilación adecuada y presentan condiciones de hacinamiento, debido a sus dimensiones reducidas.

A la vez, observaron el desgaste de los pisos de concreto, lo que evidencia el incumplimiento de la normativa de salud.

Explican que el ambiente de la sala de partos carece de ventilación natural; asimismo, viene siendo utilizado como consultorio y sala de ecografías. También, el ambiente de psicología incumple el dimensionamiento mínimo, lo que impide la correcta circulación de los pacientes.

Mientras que, en el área de hospitalización, observaron equipos médicos colocados al nivel del suelo. Además, colchones insalubres.

También revelaron el desprendimiento del revestimiento en las paredes del área de admisión, lo que evidencia la falta de mantenimiento.

Asimismo, el almacenamiento de cajas, equipos y herramientas en los pasadizos, dificulta la circulación del personal de salud y los pacientes.

Correo se comunicó con el área de Comunicaciones de la Dirección Sub Regional, pero no se pronunciaron hasta el cierre de la edición.