La Contraloría General de la República detectó que la profundidad para la instalación de las redes de agua potable no son las adecuadas en la obra de pistas y veredas que se viene ejecutando en la provincia de Ayabaca, proyecto valorizado en más de S/49 millones Asimismo, identificaron la debilitación en la cimentación de los postes, entre otras deficiencias.

De acuerdo al informe de Hito de Control Nº028-2025-OCI/0450-SCC, el órgano de control institucional (OCI) identificó situaciones adversas en los trabajos.

Según el documento, la Municipalidad Provincial de Ayabaca aprobó el expediente del proyecto por S/ 49′457,882.65 destinando S/1′244,685.06 para la supervisión de los trabajos. Tras ello, suscribió el contrato con un consorcio para la ejecución de la obra.

Tras una inspección física, la comisión de control en compañía de un representante de la comuna, el residente y el supervisor de la obra, supervisaron el avance de los mencionados trabajos.

En los trabajos que realizan para hacer los muros de contención en el corte de terreno, verificaron que, en lo referente a la ubicación y profundidad de las tuberías de la red de agua potable en las calles Rentería, Cuzco, Lima y Arequipa, estas se encuentran muy superficiales y podrían resultar afectadas cuando se realice el corte de terreno para la pavimentación.

Detallan que, en la calle Rentería, la red de agua se encuentra a una profundidad menor a un metro de la rasante. Igual ocurre en las calles Cuzco, Lima y Arequipa.

Precisan que, si se realizan los trabajos de pistas y veredas sin determinar la funcionabilidad a largo plazo de las redes de agua potable, se podrían generar intervenciones, tipo roturas de pavimento rígido, afectando la durabilidad y vida útil de la obra.

Al respecto, la comisión advirtió que la municipalidad “no habría previsto la profundidad de las redes de agua potable en estas calles, respecto al corte que se debe realizar para hacer la pavimentación, quedando a nivel de subrasante o con poca protección, lo cual podría afectar cuando se realice la compactación de la subrasante; además de no haber garantizado la funcionalidad de las redes construidas en el proyecto con CUI Nº2043360”.

En tanto, otro de los hechos detectados en la obra es que los trabajos de corte de terreno con maquinaria para ejecutar los muros de contención dejaron expuesta la cimentación de los postes de energía eléctrica.

Esto, según señalaron, generan el riesgo que estos se debiliten y/o se desplomen, corriendo el riesgo de ocasionar accidentes a las personas que se encuentren cerca, incluidos a los trabajadores de la obra y daños a la propiedad privada.

Explicaron que, realizaron la verificación en la calle Rentería y observaron que en zonas donde se han realizado los trabajos, hay postes donde han debilitado su cimentación.