El Colegio de Ingenieros de Piura advirtió que la modalidad de obra pública colapsó en la región y propone convenios de Gobierno a Gobierno para salvar los proyectos emblemáticos de la región, entre ellos, los cuatro hospitales estratégicos, el proyecto del Alto Piura y otros.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura (CIP), Manuel Asmat Córdova, señaló que las obras emblemáticas como el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), el hospital de Alta Complejidad y los hospitales estratégicos han fracasado sistemáticamente bajo la modalidad de obra pública convencional y destacó que el mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G) se presenta como la única salida viable para destrabar la infraestructura.

Explicó que la modalidad de obra pública en el Alto Piura y en los hospitales ya demostró su ineficiencia, recordando que el Alto Piura ha pasado por las manos de contratistas como Camargo Correa y Obrainsa sin resultados, por ello insiste en que los mismos métodos solo garantizará que el presupuesto se siga diluyendo en arbitrajes y resoluciones de contrato que perjudican al ciudadano.

“En este caso de los hospitales y del Alto Piura, podemos ser enfáticos en decir que la modalidad de ejecución por obra pública en ambos proyectos ya fracasó; ya ha demostrado que fracasó. De igual manera, el Hospital de Alta Complejidad; sabemos que se tuvo primero mediante APP (Asociación Público-Privada), que es una modalidad también de ejecución de obras públicas, sin embargo, por equis razones la gestión regional lo dejó sin efecto. Yo siempre he dicho: no debemos simplemente cambiar de gestión y pensar que todo lo anterior está mal. Hay que mirar qué cosas pueden servir y continuar”, precisó Asmat.

Con respecto a la situación de los hospitales de Huarmaca, Los Algarrobos, Ayabaca y Huancabamba, que permanecen paralizados, el decano sugirió que el primer paso es realizar una evaluación técnica rigurosa de los saldos de obra para solo así determinar qué falta construir y cuánto costará realmente.

“En estos casos necesitas primero evaluar qué es lo que se avanzó para determinar los saldos de obra y ver el tipo de contratación más adecuado. De repente podemos ahí también hacer un paquete de Gobierno a Gobierno, dado que ya hemos tenido malas experiencias con la modalidad de obra pública”, insistió.

En cuanto a la accidentada reconstrucción del centro histórico de Piura, el ingeniero reveló que las “interferencias” de servicios básicos (redes de agua y desagüe) no mapeadas han sido el principal obstáculo. La falta de articulación entre la EPS Grau, Enosa y el Ministerio de Cultura ha generado retrasos críticos, ya que los constructores se topan con tuberías y restos arqueológicos que no figuraban en los planos.

“De ahora para adelante lo que se necesita es mapear las interferencias para continuar con el proyecto”, precisó.