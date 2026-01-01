Ante el incremento de la demanda en los servicios críticos, la Red Asistencial EsSalud Piura, fortalece después de dos años su capacidad operativa en unidades de cuidaos intensivos del Hospital III José Cayetano Heredia, con la puesta en funcionamiento de 14 ventiladores volumétricos, garantizando así una respuesta oportuna y de calidad a la población asegurada.

En el marco de las medidas especiales, dispuestas por la Seguridad Social, de fortalecer los servicios de salud, la Red Asistencial refuerza con ventiladores volumétricos los servicios de áreas críticas como Neonatología (6VV) y UCI adultos (8VV) del HIII José Cayetano Heredia, con el objetivo de garantizar una atención ininterrumpida y de calidad a los asegurados.

El gerente de la Red Asistencial EsSalud Piura, Dr. Pedro Grillo Rojas informó que, en una 1era fase, se ha puesto en funcionamiento tres ventiladores volumétricos en Neonatología, lo que permitirá brindar una respuesta inmediata y segura a los recién nacidos que requieren cuidados intensivos.

“El refuerzo de neonatología responde al incremento sostenido de la demanda asistencial registrado durante el último año, asociado principalmente al aumento de nacimientos prematuros en la región Piura”, explicó el funcionario. Asimismo, destacó que en una segunda etapa, la 1era semana de enero entrarán en funcionamiento tres ventiladores más, asegurando así, la atención continua de los neonatos.

Estas intervenciones, comentó Grillo Rojas, forman parte de un proceso progresivo de mejora de los servicios, que incluye la reincorporación de 30 ventiladores volumétricos para las Unidades de Cuidados Intensivos, de los cuales 8 entrarán en funcionamiento en enero, y así progresivamente hasta concluir con el paquete de 30.

De manera complementaria, el gerente de la Red precisó que se encuentra en la etapa final de implementación una nueva sala de observación en el servicio de emergencia del hospital de mayor nivel de resolución de la Red, la cual contará con ocho camas hospitalarias adicionales para fortalecer la atención de pacientes en situación de urgencia.