Este año 2025, la Dirección de Intervención Sanitaria Integral (DISI), de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, logró identificar y eliminar 189 008 criaderos del zancudo Aedes aegypti, como resultado de una acción sostenida de vigilancia y control vectorial. Estas actividades se desarrollaron en las provincias de Sullana, Paita y Talara, así como en los distritos de Las Lomas y Tambogrande (Piura); además, Suyo y Paimas (Ayabaca), con el objetivo de prevenir el dengue, zika y chikungunya.

Este importante resultado fue alcanzado mediante la ejecución de 1´133 680 inspecciones domiciliarias, que permitieron intervenir 274 mil 646 viviendas, cada una de las cuales fue visitadas hasta en seis oportunidades a lo largo del año, reduciendo significativamente el riesgo de proliferación del zancudo.

Además, se desarrollaron más de 5 campañas de control larvario, alcanzando una cobertura promedio del 70 % de las viviendas de la subregión; de igual manera, se ejecutaron más de 15 campañas de fumigación en zonas priorizadas, logrando fumigar 56 mil 115 viviendas. Asimismo, durante el presente año el programa capacitó a más de 300 inspectores sanitarios.

El Programa de Vigilancia y Control Vectorial realizó acciones de monitoreo, supervisión y asesoría técnica en 148 establecimientos de salud a nivel subregional. De ellos, quince se encuentran en Escenario Entomológico I; es decir, donde el zancudo no está presente, por lo que se realizan acciones preventivas.

En tanto, 133 establecimientos están en Escenario Entomológico II, donde sí se ha identificado presencia del zancudo, motivo por el cual se intensifican las inspecciones domiciliarias, el control larvario y la eliminación de criaderos. Gracias a esta priorización, se realizaron entre 1 y 6 vigilancias entomológicas por establecimiento, logrando intervenir 162 mil 973 viviendas.