Cientos de pobladores de Chulucanas y autoridades marcharon por las calles para exigir a la EPS Grau un servicio óptimo y justo de agua potable y alcantarillado. Para ello, el alcalde Richard Baca y funcionarios de la EPS Grau se reunieron para llegar a acuerdos.

Con pancartas en mano, los pobladores a viva voz pidieron la reestructuración y rescate financiero de la EPS Grau y mejorar el deficiente servicio que brinda la empresa en este distrito.

“No a los cobros abusivos por un mal servicio, por más horas de servicio, tarifas justas, queremos agua no excusas”, decía cada pancarta.

Ante esta situación, en la reunión, el alcalde Richard Baca, en las instalaciones de la EPS Grau, con representantes de la empresa prestadora, coordinadores de las áreas Comercial y Operacional, acordaron la regularización del servicio de agua potable, conformación de una comisión técnica encargada del análisis y evaluación de los recibos con facturación elevada, adquisición de bombas hidráulicas destinadas al mantenimiento y fortalecimiento del sistema de abastecimiento.

Además, mantener en stock un grupo electrógeno, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio ante interrupciones del suministro eléctrico, asignación del equipo Hidrojet por un periodo de diez días al mes para el mantenimiento preventivo y correctivo de los buzones de alcantarillado.

También mantener operativas las máquinas de balde, fortalecimiento del servicio de agua potable en las zonas altas, mediante acciones técnicas y operativas específicas y la instalación progresiva de medidores domiciliarios para garantizar una facturación justa, así como la ejecución de operativos conjuntos con la Municipalidad para la erradicación de conexiones clandestinas, con un plazo máximo de seis meses, entre otros acuerdos.