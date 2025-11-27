Ante el corte temporal anunciado por el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) en el canal Daniel Escobar y que afectará el suministro de agua potable por parte de la EPS Grau, los pobladores de diferentes zonas anunciaron que realizarían marchas para exigir que no se queden desabastecidos.

“Imagínense que por los trabajos en El Cortijo y en el pozo San Bernardo no nos han abastecido con cisternas, menos lo harán con el corte por el mantenimiento que hará el PECHP, que ahora será más población afectada ¿Usted cree que van a poder abastecer a todos con el servicio de agua? Yo creo que no, yo creo que no, esa es la verdad. En nuestro asentamiento humano estamos pensando en salir a hacer una marcha, en protestar porque este problema del desabastecimiento de agua lo tenemos desde hace bastante tiempo”, advirtió la secretaria de la Juveco del asentamiento humano Chiclayito del distrito de Castilla, Ana Álamo.

Ella agregó que actualmente se encuentran sin el servicio de agua debido a los trabajos que se ejecutan en el EBAR El Cortijo.

“Estamos padeciendo con este problema del agua. Han hecho arreglos en El Cortijo, donde nos han reducido la presión de agua. Han programado también una limpieza en el pozo de San Bernardo y tampoco estamos contando con el servicio. Hay ciertas calles donde al menos el agua llega a la parte baja, a la llave baja, otros que tienen que hacer hueco para contar con el servicio, pero en la avenida principal, que es la Progreso, no tienen agua y tienen que salir a cargarla”, denunció Álamo.

Advirtió que no pagarán los recibos de agua, pues no cuentan con el suministro. “Ellos no tienen consideración y los recibos del agua están saliendo igual, como si tuviéramos el servicio de agua a diario y eso no es así pues. Nos llegan recibos desde 70 soles hasta 120 soles. Hay casas que los recibo les está llegando por la misma cantidad y sin contar con el servicio, hay muchos moradores que están molestos con eso y piensan no pagar el recibo”, agregó Álamo.

Por su parte, la EPS Grau, informó a sus usuarios de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Sullana, Paita y Talara, que han desplegado un plan de contingencia para asegurar el abastecimiento del servicio.

En el caso de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, la Planta de Tratamiento de Agua Potable Curumuy continuará operando con el remanente de agua pactado con el PECHP, lo que permitirá mantener el suministro habitual. Para garantizar la seguridad del recurso durante el periodo de restricción, se contará con resguardo policial que protegerá la captación y el proceso de potabilización.

Agregó que los pozos ubicados en estas localidades operarán las 24 horas a fin de reforzar la continuidad del servicio. En caso se presenten incidencias puntuales de baja presión o desabastecimiento, se activará el abastecimiento con cisternas.