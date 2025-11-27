Seis ciudadanos extranjeros fueron condenados a más de 15 y 17 años de pena privativa de la libertad por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas, quienes fueron intervenidos cuando transportaban más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína en el mar de Paita.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Fetid) de Piura obtuvo 17 años 10 meses de pena privativa de libertad efectiva para los ciudadanos ecuatorianos Ángel Parrales Quijije y Ángel Wilfrido Alonzo y 15 años para sus compatriotas Jesús Bailón Franco, Klever Hernández Mero, Pablo Tigrero Balón, y para el ciudadano colombiano Alberto Isaac Albornoz Rojas.

La fiscal adjunta provincial Milagros Rosales Ruiz acreditó la responsabilidad penal de los sentenciados mediante diversos medios probatorios, cuya primera intervención sucedió el 18 de octubre de 2023, a 225 millas náuticas del puerto de Paita, donde personal del DEPINESP–Piura y de la Marina de Guerra del Perú detuvo a los primeros dos sentenciados a bordo de una embarcación pesquera que transportaba 1 153.720 kg de clorhidrato de cocaína.

El segundo grupo fue intervenido el 20 de octubre de 2023, a 190 millas frente a Talara, dentro de las 200 millas del mar peruano. En esta operación se incautaron 1 499.787 kg adicionales de la misma sustancia ilícita. En total, las dos intervenciones permitieron el decomiso de 2 653.507 kg de clorhidrato de cocaína, evitando que esta droga llegue al mercado ilegal internacional.