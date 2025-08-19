Cuatro personas involucradas en el favorecimiento al tráfico ilícito de drogas dentro del establecimiento penitenciario ex Río Seco de Piura, en agravio del Estado, fueron condenados.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial de la La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID), Jhon Miller Cherrepano Consuelo, acreditó la responsabilidad penal de los acusados mediante actas de intervención policial, informes del establecimiento penitenciario, incautación de sustancias ilícitas, así como declaraciones de agentes del INPE y efectivos policiales.

Obteniendo se condene a 12 años de pena privativa de libertad efectiva a Yosslyn Ysabel Távara Valdiviezo y Giannella Lizbeth Neira Bedón, mientras que Julio Eriberto Viera Valdiviezo y Raúl Eduardo Mendoza Maza recibieron una condena de 16 años, 5 meses y 4 días de prisión efectiva, al ser considerados coautores del delito contra la salud pública en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico agravado al interior de un penal.

Asimismo, los hoy sentenciados deberán abonar como reparación civil la suma de 2 500 soles en el caso de Távara Valdiviezo y Viera Valdiviezo, y 3 000 soles en el caso de Neira Bedón y Mendoza Maza.

Conforme a los actuados, a Yosslyn Távara le encontraron, el 29 de junio del 2024 durante un operativo de control de visitas en el penal Río Seco, 100 gramos de PBC, 53 gramos de marihuana y 30 gramos de clorhidrato de cocaína, que serían entregados a su hermano Julio Viera.

Y a Giannella Neira, 27 de julio del 2024, 30 cápsulas con marihuana, que sumaron un total de 158 gramos. La sustancia ilícita estaba destinada a su conviviente Raúl Mendoza.