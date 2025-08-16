Cinco meses de prisión preventiva le dictaron a un hombre, mientras es investigado como presunto autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual y actos libidinosos en agravio de una menor de 7 años, en Piura.

La representante del primer despacho de la Fiscalía en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Piura, Ana Valdiviezo, sustentó los elementos de convicción que vinculan al investigado con el hecho sucedido, el pasado 11 de agosto, cuando habría tocado las partes íntimas de una niña y besado a la fuerza tras estar solos en la vivienda que comparten.

Al tomar conocimiento de la denuncia, las autoridades llevaron a cabo diligencias urgentes y necesarias, recabando los elementos necesarios para obtener esta medida coercitiva que asegura la participación del acusado en todas las diligencias fiscales programadas, sin retraso ni obstaculización.