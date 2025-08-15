El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), recuerda a los piuranos que, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre enero y agosto de este año se registraron 44 sismos en la región. Por ello, exhorta a la población a participar de manera responsable en el Simulagro Nacional Multipeligro, hoy viernes 15 de agosto.

El coordinador del COER, Gonzalo Flores Lozano, invitó a la población, organizaciones sociales, instituciones públicas y empresas privadas a participar en este ejercicio que se realizará hoy, desde las 3:00 p. m., en conmemoración al sismo que afectó Ica en 2007.

El ejercicio tendrá como zona focal el frontis de la sede central del Gobierno Regional (Av. San Ramón 525 Urb. San Eduardo) y se simulará un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Sullana, el cual ocasionaría graves daños a vidas humanas e infraestructura, principalmente en transporte, salud y educación. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de la población y sus instituciones ante emergencias.

Flores recordó la importancia de contar con un plan familiar de emergencias que asigne funciones a cada miembro del hogar, identifique riesgos, zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. También recomendó preparar una mochila para emergencias y una caja de reserva para afrontar posibles desastres.