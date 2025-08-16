La Contraloría General de la República advirtió que en el almacén de la Municipalidad Provincial de Morropón habían productos del Programa de Complementación Alimentaria de remezas anteriores que no han sido repartidos y están próximas a vencer. Asimismo, algunos de los comedores no cumplen con las condiciones de seguridad.

El informe Nº017-2025-OCI/0452-SVC revela situaciones adversas al respecto.Detallaron la existencia de productos adquiridos el año pasado, tales como aceite vegetal, entero de caballa, lenteja, azúcar rubia, entero de jurel y entero de anchoveta que no fueron distribuidos. “(...) Se advierte que la entidad (Municipalidad de Morropón), mantiene en su almacén, productos que corresponden a remesas anteriores, las mismas que no han sido distribuidas y algunas de ellas estarían próximas a vencer, tales como lenteja y azúcar rubia doméstica, situación que contraviene lo establecido en la directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, señala el informe la Contraloría.

Asimismo, la entidad no viene realizando un adecuado control de los movimientos de los insumos alimentarios en registros de Ingresos, salidas y saldos del almacén del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), lo que podría afectar su control y distribución.

A la vez, tras la visita al almacén del PCA de la comuna, inspeccionaron sus instalaciones, pudiendo advertir que no cuentan con kárdex actualizado de los ingresos y salidas de los productos para el Programa de Complementación Alimentaria.

Otra de las situaciones identificadas es que los comedores del mencionado programa, son inadecuados para el almacenamiento de los alimentos. Esto fue detectado por la comisión de control que realizó las visitas del 14 al 16 de julio de 2025, a 16 comedores populares, en su calidad de Centros de Atención (CA), en los distritos de Buenos Aires, La Matanza y Chulucanas de Morropón.

“(...) La comisión de control advirtió que algunos de los comedores visitados no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad requeridas para la atención segura de los usuarios; asimismo, se evidenció que los locales carecen de medidas adecuadas de seguridad que permitan garantizar el resguardo de los insumos y materiales (utensilios, ollas, balón de gas, etc) de cocina destinados a la preparación de alimentos”, agrega el informe de la Contraloría.Otro de los hechos detectados en la comuna de Morropón es que los productos adquiridos por la entidad edil para el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), no cumplen con las especificaciones técnicas en cuanto a la fecha de vencimiento, situación que podría afectar la vida útil de los productos, así como generar incumplimiento contractual.

Estas situaciones fueron advertidas tras una verificación que realizó una comisión de control de la Contraloría.