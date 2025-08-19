Los homicidios están imparables. Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue asesinado de varios balazos por delincuentes en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura. La policía presume que se trate de un presunto ajuste de cuentas o venganza.

Este nuevo crimen se registró pasada la medianoche de ayer lunes, 18 de agosto, en la avenida Grau con intersección del dren del asentamiento Ciudad del Sol, cerca a un paradero de mototaxis.

Según las primeras indagaciones policiales y los testimonios de los testigos, el ciudadano de nacionalidad venezolana, Wilker José Mendoza Martínez (19 años), se encontraba a inmediaciones del mencionado paradero y de pronto aparecieron dos delincuentes a bordo de una motocicleta y le dispararon sin piedad.

A pesar de que el venezolano, intentó ponerse a buen recaudo, fue alcanzado por las balas y cayó tendido al suelo, en medio de un inmenso charco de sangre.

El fuerte estruendo de las balas alertó a los vecinos de la zona, quienes inmediatamente intentaron auxiliar al joven venezolano, pero lamentablemente su muerte fue instantánea y nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Hasta el lugar llegó primero personal de la comisaría de Veintiséis de Octubre y, posteriormente, de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

También se hicieron presentes la fiscal adjunta Oderay Córdova Reyes y el médico legista, César Bayona Urdiales. El cuerpo fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura para la necropsia de ley.

Conocido el hecho, la policía puso en ejecución el Plan Cerco y realizó diversos operativos por puntos críticos de Veintiséis de Octubre para capturar a los homicidas, pero con resultados negativos.

Se conoció que la policía maneja diversas hipótesis como supuesto móvil del crimen del venezolano, entre ellos, un presunto ajuste de cuentas o venganza, por la forma cómo fue ultimado.

Fuentes policiales aseguraron que el occiso se dedicaría al cobro de cupos del área de construcción civil y delitos contra el patrimonio.

En la morgue se esperaba la llegada de sus familiares para que recojan su cuerpo y le brinden cristiana sepultura.

Este nuevo crimen se suma a los tres registrados el último sábado en Sullana, Piura y Tambogrande. Los cuales hasta la fecha, los autores no han sido capturados.

Los pobladores exigen tanto a la policía como al serenazgo realizar operativos constantes en el distrito de Veintiséis de Octubre, pues temen que se desate una guerra de cupos entre los diferentes bandos de construcción civil.

Ellos temen que por los enfrentamientos que podrían registrarse, una bala perdida pueda herir o matar a alguien.