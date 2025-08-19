Dentro de los trabajos de mantenimiento correctivo efectuados por la EPS Grau, la empresa informó que el pasado fin de semana se intervino en la urbanización Miraflores, en el distrito de Castilla; donde gracias a las acciones implementadas, se retiraron las aguas servidas a la altura del edificio Monterrico.

La Subgerencia Zonal Piura explicó que estos trabajos se ejecutaron con apoyo del equipo hidrojet, con el cual también se efectuaron labores de succión de desagües en otros sectores como la Urb. San Bernardo (Castilla) y el asentamiento humano La Molina (Veintiséis de Octubre).

Además de la succión de aguas residuales, la Subgerencia Zonal Piura detalló que se llevaron a cabo trabajos de desatoro en el A.H. San Valentín (Castilla) y el Mercado Modelo de Piura, a la altura del jirón Blas de Atienza.

Gracias a las acciones implementadas, el personal especializado logró regularizar la evacuación de desagües a través del sistema de alcantarillado. Asimismo, se indicó que en las zonas afectadas se procederá también con la desinfección respectiva, en beneficio de la misma población usuaria y ciudadanos en general.