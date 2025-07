Diversos vecinos denunciaron que, desde hace casi un mes, vienen sufriendo por el colapso de los desagües en sus viviendas, desde que empezó una obra de pistas y veredas en la urbanización popular Los Olivos, en Sullana, que está valorizada en más de S/7 millones. Además, señalaron que la pavimentación presenta rajaduras.

Son moradores de la manzana H de la calle Jaime Bardales, que mostraron su malestar, debido a que hasta el momento no les dan solución a este problema.

“Esto ha venido cuando han estado haciendo las pistas y veredas. Antes de la obra, no hemos tenido este problema. Llevamos hace desde casi un mes que se mete el agua por dentro (de la casa). No podemos usar el baño”, dijo.

Explicó que este problema afecta a niños y bebés. Además, a un comedor popular. “Acá (en la cuadra), viven niños, bebés y ancianos. Además, hay un comedor popular donde diversas personas van a comer ahí. (El agua sucia) llega a los baños, los corrales y toda la casa. ¡El horrible lo que pasamos!”, indicó Jiménez, junto a otra moradores que esperan una solución inmediata a lo que vienen pasando.

Indicaron que hablaron al respecto con los encargados de la obra, pero les señalaron que dicho problema pertenece a la EPS Grau. Mientras que Abraham Chumacero More dijo que no soportan vivir así. “Los desagües para que salen por las cajas y casas. Además, ha traído la proliferación de insectos. En mi caso, yo tengo tres hijos y están mal de salud. Además, no podemos ni comer”, dijo.

Explicó que antes que iniciaran la obra, no han sufrido por dicho problema. “Antes que comenzara la obra, nunca hemos tenido ese problema del colapso. Mejor hubiesen dejado así, sin la pista, porque luego, ha comenzado todo esto”, indicó Chumacero.

Según informaron fuentes de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura, tomarán las medidas para que la obra culmine de la mejor manera y mejore la calidad de vida de los moradores.

En ese sentido, señalan que la ejecutora ya llegó al máximo de la penalidad por incumplimiento de los plazos, equivalente al 10% del total del contrato. Por ello, se notificará a la contratista para que culmine los trabajos y, de no hacerlo, iniciarán el proceso de resolución de contrato, según la Ley de Contrataciones del Estado.