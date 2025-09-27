La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura, a cargo del fiscal provincial José Montero, obtuvo se impongan 10 sentencias condenatorias con pena privativa de la libertad efectiva contra diversos procesados por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.
Para ello, Lilia Jaramillo Maldonado, a quien se le encontró 360 gr. de alcaloide de cocaína fue condenada a 6 años de prisión efectiva y Wilmer Zeta Sánchez con 249 gr. de alcaloide de cocaína con 8 años de prisión.
Osmar Santos Osores fue condenado a 8 años de cárcel, Henry Albines Navarro a 7 años, Dino Agurto Merino a 6 años de prisión, Sandro Juárez Rodríguez, Ángel Laureano Castillo y Segundo Ramírez Peña, cada uno a 8 años de cárcel.
Elba Rojas Sánchez fue condenada a 10 años y 4 meses, Carlos Juárez Rodríguez, Wilmer Meléndez Cornejo, Manuel Pizarro Mogollón, cada uno a más de 6 años.