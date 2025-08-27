Más de 40 mil pobladores de los distritos de Marcavelica, Salitral y Querecotillo, en la provincia de Sullana, vienen sufriendo la falta de agua potable desde hace 32 días y exigen una solución inmediata a la EPS Grau.

Los ciudadanos indicaron que la falta de este servicio que se inició el pasado 25 de julio, les viene generando gastos, ya que tienen comprar este líquido a diario para preparar los alimentos de sus familias y colegiales. Además cuentan con poco apoyo por parte de las autoridades municipales.

“En nuestro distrito de Salitral y caseríos, ya ha transcurrido más de un mes sin el servicio de agua potable. Venimos pidiendo una solución a la EPS Grau y no la hay. Los perjudicados somos nosotros, el pueblo. Ante esto, estamos viendo unirnos para organizar una marcha ante este problema, ya que es lamentable lo que venimos pasando”, dijo el poblador William Juárez Morales.

Mientras tanto, los ciudadanos del centro poblado de Mallaritos, distrito de Marcavelica, también sufren este inconveniente.

“Lo que queremos es que la EPS Grau haga lo posible para que tengamos agua, ya que este problema nos afecta mucho y nos demanda gastos y tiempo a diario. Saben que el agua es esencial para preparar los alimentos a los colegiales y nuestras familias, y no es posible que llevemos así más de un mes”, dijo María Chávez.

En Marcavelica, tampoco hay agua en los centros poblados y caseríos como La Mallaritos, Mallares, La Quinta, Vista Florida y otros pueblos.En tanto, la empresa EPS Grau viene verificando las redes para solucionar el problema en los distritos.