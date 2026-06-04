Correr una carrera de 5 kilómetros es uno de los desafíos deportivos más accesibles para quienes desean iniciarse en la actividad física. Sin embargo, llegar a la meta requiere algo más que entusiasmo. La preparación previa, el descanso y una adecuada planificación son fundamentales para evitar lesiones y disfrutar plenamente de la experiencia.

En ese contexto, miles de familias se preparan para participar en una nueva edición de “Corre Conmigo 5K”, organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome de Down (SPSD) con el respaldo de Primax, una actividad que promueve la inclusión, el deporte y la integración familiar.

Preparación progresiva para evitar lesiones

Uno de los errores más frecuentes entre los corredores principiantes es exigir demasiado al cuerpo desde los primeros entrenamientos.

Los especialistas recomiendan iniciar con caminatas y trotes suaves, incrementando progresivamente la distancia y la intensidad. Este proceso permite que músculos, articulaciones y sistema cardiovascular se adapten gradualmente al esfuerzo físico.

Además, respetar los tiempos de adaptación ayuda a reducir el riesgo de sobrecargas y lesiones.

La importancia del calentamiento y la recuperación

Antes de cada entrenamiento es recomendable dedicar algunos minutos a ejercicios de movilidad y calentamiento.

Preparar adecuadamente los músculos y articulaciones favorece el rendimiento y disminuye la probabilidad de sufrir lesiones durante la carrera.

Al finalizar la actividad, los estiramientos suaves contribuyen a la recuperación muscular y ayudan a aliviar la tensión acumulada durante el esfuerzo.

Elegir el calzado adecuado marca la diferencia

El uso de zapatillas diseñadas para running es otro aspecto fundamental para quienes se preparan para una carrera de 5 kilómetros.

Un calzado adecuado permite una mejor amortiguación del impacto, aporta estabilidad y reduce la carga sobre rodillas y tobillos.

La recomendación es optar por zapatillas cómodas y acordes al tipo de pisada de cada corredor.

Descanso, hidratación y alimentación

El entrenamiento no solo ocurre mientras se corre. Dormir bien y respetar los días de recuperación son aspectos esenciales para mejorar el rendimiento físico.

Asimismo, mantener una adecuada hidratación antes, durante y después de la actividad física contribuye al correcto funcionamiento del organismo.

Una alimentación equilibrada también proporciona la energía necesaria para afrontar los entrenamientos y la carrera de forma saludable.

Escuchar al cuerpo es fundamental

Las molestias persistentes, el dolor intenso o la fatiga excesiva son señales que no deben ignorarse.

Ante cualquier síntoma inusual, los especialistas recomiendan disminuir la intensidad del entrenamiento y, de ser necesario, consultar con un profesional de la salud para evitar complicaciones mayores.

Completar una carrera de 5 kilómetros representa un logro personal para miles de personas. Cuando se realiza en familia, además, se convierte en una experiencia que fortalece vínculos y promueve hábitos de vida saludables.

Datos clave

Una carrera de 5 kilómetros es una de las distancias más recomendadas para principiantes.

La preparación progresiva ayuda a prevenir lesiones.

El calentamiento y los estiramientos favorecen el rendimiento y la recuperación.

El uso de zapatillas adecuadas reduce el impacto sobre las articulaciones.

La hidratación y el descanso son fundamentales para el desempeño físico.

“Corre Conmigo 5K” promueve el deporte, la inclusión y la integración familiar.