La Dirección Regional de Salud de Piura advirtió sobre el incremento del riesgo de conjuntivitis en la región durante la temporada de verano, asociado principalmente al uso de piscinas y playas que no cumplen condiciones sanitarias adecuadas.

Precisamente, en el marco de la campaña “Verano Saludable”, el equipo de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DRFS) ha intensificado las acciones de vigilancia sanitaria en piscinas públicas y privadas. A la fecha, se han inspeccionado 21 piscinas ubicadas en la jurisdicción de la Subregión de Salud Piura–Sechura, las cuales obtuvieron la categoría de saludables tras cumplir con los estándares de calidad establecidos por la autoridad sanitaria.

Los operativos y acciones de vigilancia se realizan de manera semanal y permiten evaluar criterios como la calidad del agua, con niveles adecuados de cloro residual y baja turbiedad; la limpieza del local y del estanque; así como el equipamiento operativo, que incluye servicios higiénicos, duchas, lavapiés y sistema de recirculación. Asimismo, se verifica el ordenamiento documentario, como el libro de registros y la aprobación sanitaria vigente.

Entre los establecimientos certificados se encuentran Aqualandia, restaurante El Rancho, colegio San Ignacio de Loyola, Basilio Ramírez Peña, El Mirador, Atlantis, Casino Militar, Aquapark y Utaja, entre otros.

La coordinadora de la Estrategia Regional de Salud Ocular de la Diresa, Dra. Fanny Choque Flores, recomendó reforzar las medidas de prevención. Entre ellas, destacó el lavado frecuente de manos con agua y jabón antes de tocar los ojos, el uso de gafas de natación, la restricción del uso de lentes de contacto en playas y piscinas, así como la no utilización compartida de toallas o pañuelos. También sugirió proteger la vista con lentes de sol certificados.