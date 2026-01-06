La fiscal adjunta provincial Marianella Wong Cardoza, encargada del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial de Flagrancia de Piura, obtuvo la convalidación judicial de la detención en flagrancia, por un plazo de hasta siete días, de V.R.N.S, quien es investigado como presunto autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La medida fue requerida con la finalidad de ejecutar diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos con la participación del investigado, así como determinar su responsabilidad penal.

Entre estas diligencias están: recabar el informe técnico policial, los resultados de dosajes, los reconocimientos médico legales, la necropsia de ley, el registro de infracciones del detenido y realizar la toma de declaraciones de los agraviados.

De acuerdo con la investigación preliminar, el 01 de enero efectivos policiales fueron alertados sobre un accidente de tránsito en la carretera Piura–Chiclayo, a la altura del sector La Balanza. Tres jóvenes que remolcaban una motocicleta fueron impactados por una moto lineal, presuntamente conducida por el detenido en estado de ebriedad, ocasionando el fallecimiento de uno de ellos.