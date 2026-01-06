El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a cargo del fiscal provincial Carlos Barboza, ejecutó la detención preliminar judicial de Miltor José Morales León (18 años), conocido como “Moralitos”, investigado como presunto autor del homicidio de un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), hecho ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025 en el A.H Ciudad del Niño, distrito de Castilla.

El fiscal adjunto provincial Javier Ocampo García, responsable de la investigación, con la participación del personal policial de la División de Homicidios de la Divincri - Piura, realiza también el allanamiento, descerraje y registro del inmueble del investigado, con fines de incautación de bienes relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

Durante la intervención se dispuso la incautación de prendas de vestir, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y chips telefónicos, así como otros dispositivos que podrían contener información vinculada a redes sociales y servicios de mensajería, los cuales serán sometidos a peritajes especializados.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público en mérito a la identificación directa del investigado por parte de un testigo presencial, corroborada con material audiovisual que registraría la persecución previa al hecho, así como las expresiones intimidantes atribuidas al intervenido.

Asimismo, se consideró el peligro de fuga, dada la gravedad del delito investigado, cuya pena no sería menor de quince años de privación de la libertad efectiva.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones con objetividad y respeto al debido proceso, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a ley.