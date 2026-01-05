El conductor de la motocicleta, acusado de ocasionar el accidente de tránsito en la carretera Piura – Chiclayo, altura del cruce de Catacaos, que dejó un joven fallecido y dos heridos el pasado 01 de enero de 2026, seguirá con detención preliminar.

Continúan las diligencias contra el conductor de la motocicleta Víctor Raúl Nima Santiago, de 27 años, que participó en el accidente de tránsito ocurrido la noche del 01 de enero, en la carretera Piura-Chiclayo, a la altura del cruce de Catacaos, donde murió Piero Alexander Chapilliquén Araujo (23 años) y otras dos personas quedaron heridas.

Según se conoció, el personal de la Primera Fiscalía de Flagrancia habría solicitado la convalidación de la detención preliminar para completar los siete días de detención preliminar en contra del motociclista de 27 años, quien fue acusado de ser el autor del fatídico accidente que dejó una persona sin vida.

Según testigos, Víctor Raúl habría manejado la motocicleta en presunto estado de ebriedad, por lo que es materia de indagación y la familia exige un exhaustiva investigación para determinar a los verdaderos responsables.

Para ello, el Ministerio Público de Piura sigue con las investigaciones para determinar la situación del detenido y evaluar un posible pedido de prisión preventiva o llevar el caso en libertad.

Cabe señalar que el hecho se registró en el primer día del año 2026 en horas de la noche, cuando la víctima remolcaba su motocicleta con la ayuda de su hermano al sufrir un desperfecto, cuando de pronto hizo su aparición el chofer de la otra motocicleta de placa 4550-6C, provocando fuertes heridas que conllevaron a la muerte instantánea del joven.

En tanto, el hermano de la víctima, Boris Chapilliquén Araujo (32 años) y Andrea Carhuapoma Morocho (24) también resultaron con heridas en el cuerpo tras el fuerte impacto.