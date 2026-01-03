Un joven universitario falleció trágicamente, luego que la motocicleta en que iba con su enamorada y era jalada por otro vehículo, fue chocada violentamente por una motocicleta en la carretera Piura-Chiclayo, a la altura del cruce de Catacaos, cerca de la zona de la Balanza, en Piura.

El hecho ocurrió la noche del último 1 de enero, cuando la víctima identificado como Piero Alexander Chapilliquén Araujo, de 23 años, iba en la motocicleta y era acompañado por su enamorada.

Dicho vehículo menor que había sufrido un desperfecto mecánico, era jalado por otro vehículo manejado por un familiar y trasladado a la ciudad de Piura.

Pero al llegar cerca al cruce de Catacaos y antes del expeaje, fue chocado violentamente por una motocicleta, cuyo chofer fue detenido en dicha zona.

Debido al fuerte impacto, Chapilliquen dejó de existir de manera instantánea, tras los graves golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, quedando tendido en el lugar de los hechos, mientras que su enamorada resultó herida.

Hasta el lugar llegaron los efectivos policiales y el fiscal penal de turno para el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue del Ministerio Público de esta localidad, hasta donde llegaron los seres queridos de la víctima y amigos.

En tanto ayer, las autoridades y los familiares y abogados del fallecido y del intervenido, participaron en las diligencias de la Inspección Técnica Policial que realizaron en el lugar donde ocurrió el lamentable accidente.

Uno de los allegados a la familia de la víctima, pidió a las autoridades encargadas del caso, que los hechos se solucionen de acuerdo a ley.

Alexander Chapilliquén Araujo era estudiante de la Universidad Nacional de Piura y sería velado en su vivienda, hasta donde llegaron sus amigos que le expresaron las condolencias a sus seres queridos.