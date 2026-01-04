En una ceremonia protocolar, el general PNP Daniel Jorge Jares Reyme asumió oficialmente la jefatura de la Región Policial Piura, en relevo del general PNP Manuel Farías Zapata, quien estuvo a cargo de esta institución por dos años.

El alto mando de la Región Policial, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, en su primer discurso sostuvo asume el cargo con honor, prudencia y un alto sentido de responsabilidad, consciente del momento crítico que viene atravesando este departamento por el incremento de los índices delictivos, especialmente los delitos de extorsión y sicariato.

“Mi trabajo y experiencia profesional se verá evidenciado en una gestión orientada al esfuerzo, al cumplimiento estricto de las leyes y a la obtención de resultados concretos en favor de la seguridad ciudadana, para devolver la paz y tranquilidad de cada uno de los habitantes de este hermoso departamento”, indicó.

Jares Reyme señaló que será firme e intolerante ante cualquier acto de indisciplina y corrupción.

“Mi comando será responsable, justo y humano, pero a la vez firme e intolerante ante cualquier hecho de indisciplina, así como cualquier acto de corrupción. (...) mi compromiso es el trabajo permanente, firmeza contra la criminalidad y transparencia en cada acto y cada acción. Piura merece vivir en paz y ese será el objetivo que guiará nuestra gestión. A la población piurana le garantizo una gestión transparente, cercana y respetuosa. Las puertas de mi despacho en esta Región Policial siempre estarán abiertas para todos”, finalizó.