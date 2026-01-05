Para este martes han sido citadas tres personas para declarar por el caso de la desaparición del joven universitario Anthony Camizán Guerrero. Mientras tanto, el efectivo Edixon Rone Córdova Godos está como no habido, luego de declararse su prisión preventiva.

Continuando con las diligencias, este martes 6 de enero fue citado el efectivo policial J.R.R.M en la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, quien deberá declarar sobre la presencia del agente Mell Gibson Sancarranco Vega en el distrito de Canchaque, durante el mes de agosto de 2022, lo cual será determinante en la investigación por la desaparición de Anthony Camizán Guerrero, ya que el universitario desapareció en ese mes.

Asimismo, se solicitó la declaración de la joven J.C.I.J sobre unas supuestas llamadas del agente Edixon Rone Córdova Godos a su persona y a su pareja Sancarranco Vega el pasado 21 de agosto de 2022.

Ambas personas han sido citadas la misma fecha en diferentes horarios, con la finalidad que ayuden en el proceso de investigación.

En tanto, se conoció que, dentro de las diligencias, se tiene previsto realizar otras intervenciones en lugares claves que serán determinantes para esclarecer algunos puntos.

Por otro lado, el 6 de enero en horas de la tarde, también se ha solicitado la presencia de la persona O.I.A , que tendría acercamiento con Mel Gibson, por lo que el gerente de la empresa de transportes Trampsa también deberá contestar si esta persona laboró durante los meses de agosto a noviembre de 2022.

Finalmente, el hermano del desaparecido Junior Camizán sostuvo que continúan con la búsqueda de Edixon Rone, luego que el Poder Judicial dictó una orden de prisión preventiva de nueve meses por este caso.