Diversas pruebas ha presentado la fiscalía provincial Penal Corporativa de Morropón que implicarían al suboficial de la PNP, Edixon Ronne Córdova Godos, como el principal sospechoso de la desaparición del joven estudiante de Ingeniería Civil de la UDEP, Anthony Iván Camizán Guerrero, ocurrido el pasado 21 de agosto del año 2022.

Según la carpeta fiscal a la que Correo tuvo acceso, la fiscal Aholiban Guerrero Castillo, en su pedido de la revocatoria de comparecencia con restricciones a prisión preventiva contra Edixon Córdova Godos, ha presentado una serie de pruebas que lo incriminarían directamente en la desaparición de Camizán Guerrero.

Conforme a los actuados, se tiene que Córdova Godos habría mantenido una relación amorosa desde fines del mes de octubre del año 2021 con Camizán e inclusive en el año 2022, ambos vivían en el distrito de Canchaque. “Debe señalarse que esta relación sentimental entre el acusado y el presunto agraviado-occiso habría sido violenta, secreta, siendo que, inclusive, el acusado ya habría intentado quitarle la vida al presunto agraviado occiso, toda vez que así lo refieren, Danitza Porras Tello, Cristian Villanueva Bermejo y Carolina Carrasco Montero”, se lee en la carpeta fiscal.

Asimismo, según un video, el 21 de agosto a las 17:48:37 Córdova Godos en su moto trasladó como pasajero a Anthony Camizán hasta Salitral.

La testigo D.P.T., asegura que desde el 21 de agosto del 2022 e inclusive el mismo día del cumpleaños de Camizán (25 de agosto del 2022) habría mantenido comunicación vía WhatsApp con él y le dijo: “Bebé estoy bien, gracias por los saludos, disculpa por preocuparlos”.

Otro testigo afirmó a la fiscalía que en una oportunidad el investigado “estranguló al presunto agraviado con la intención evidente de quitarle la vida”. El policía, Jordan Rojas Martínez, ha afirmado que el 21 de agosto del 2022 Córdova llegó a trabajar a la comisaría a las 11:00 p.m. y no a las 19.00 p.m. como lo afirmó en reiteradas oportunidades.

La fiscalía ha presentado el reporte de llamadas telefónicas entrantes y salientes de la empresa Entel Perú S.A. del celular que portaba Camizán, en le cual se verificó que el acusado le hizo llamadas telefónicas previas a su encuentro del día 21 de agosto del 2022 a las 16:52 p.m. Posteriormente ya no hay llamadas telefónicas realizadas por el acusado pese a que la comunicación entre éstos era perenne y continua.

“El acusado con absoluta mala justificación siempre ha aseverado que cuando se despidió del presunto agraviado en Salitral, se dirigió a la comisaría de Canchaque existiendo múltiples elementos de convicción objetivos y hasta periciales que acreditan que este se encontraba en otros lugares y con gran probabilidad en compañía del presunto agraviado”, se lee en la carpeta fiscal.