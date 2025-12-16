La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana solicitó 10 años de cárcel efectiva para el exalcalde de Ayabaca, Humberto Machena Villegas y sus hijos, Baldomero, que también fue autoridad edil de dicha provincia, así como para Cristino Marchena Tacure, por un perjuicio económico de más de un millón de soles en la obra del colegio Divino Maestro.

El fiscal provincial Jack Trelles Burneo, del segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción, sustentó los hechos durante las casi veinte audiencias que se desarrollaron y donde el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, a cargo del juez Carlos Lindo, declaró fundado el requerimiento de acusación y que el caso pase a juicio oral, dictando el auto enjuiciamiento para los 18 imputados, donde incluyen a exfuncionarios y contratistas de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

El juez analizó los medios probatorios entre actas, cartas, resoluciones y otros documentos y consideró que existía mérito para que el caso pase a juicio oral, debido a la existencia de decenas de medios probatorios que deberán analizarse en el proceso a fin de determinar la responsabilidad de los involucrados.

Todos ellos son investigados por los delitos de negociación incompatible y colusión agravada en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Anticorrupción de Sullana.En el caso, los miembros del comité de recepción también tendrían responsabilidad, debido a que recepcionaron la obra cuando la norma prohibía adicionales.

Además, había sido realizada a suma alzada y nunca hicieron las anotaciones correspondientes, todo en concertación con el representante común del consorcio Pingola y el ingeniero residente de la mencionada obra.

El caso involucra a 18 personas los cuales, durante las audiencias a través de sus defensas técnicas, plantearon pedidos de sobreseimiento, sin embargo el juzgado desestimó dichos recursos al considerarlos que sí existía mérito para establecer la responsabilidad de los involucrados en el respectivo juicio.

Cabe mencionar que el caso volvió dos veces a foja cero, debido a que los jueces que estaban a cargo de dicho proceso, fueron promovidos a otros cargos, sufriendo las dilaciones por este motivo.

Asimismo, la Fiscalía dispuso la realización de diversas pericias en cuanto a la mencionada obra denominada “Mejoramiento y reparación del servicio educativo de la institución educativa Divino Maestro de Arraypite, sector Pingola, en Ayabaca”.