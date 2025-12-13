Personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, acudió a la municipalidad provincial de esta ciudad, donde recabó información relacionada al robo cibernético de más de un millón de soles por parte de un sujeto que se hizo pasar como funcionario del banco de la Nación y luego transfirió el dinero a cuentas de terceros.

Los fiscales realizaron la recopilación de datos de los correos electrónicos y otros documentos pertenecientes a los ex jefes de Administración y Planeamiento de la Municipalidad de Sullana.

Como se recuerda, el pasado 25 de julio, el alcalde Marlem Mogollón denunció que delincuentes robaron dicha cantidad de una de las cuentas de la comuna y utilizaron una modalidad de fraude basada en “números enmascarados”.

Ante estos hechos, los exjefes de dichas áreas comprometidas, Eloy Cisneros y Lucio Cruzado, fueron destituidos de la Municipalidad de Sullana por presunta negligencia en el manejo de información sensible.