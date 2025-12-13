Luego de casi un día, policías de Rescate, pobladores y familiares, encontraron el cuerpo del adolescente Axel Rosales Cornejo, de 16 años, que se ahogó en el canal Norte, en el centro poblado de Vista Florida del distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Contraloría revela abandono en centros de salud de Piura]

El hallazgo ocurrió la mañana del viernes 12 de noviembre, cerca a Monterón, hasta donde fue arrastrado el cuerpo del menor que fue reconocido por sus seres queridos. Tras ello, la Policía por disposición del fiscal penal de turno, trasladó el cadáver a la morgue del Ministerio Público.

El menor se ahogó el jueves 11, cuando había acudido para sacar agua en baldes del canal Norte y llevarla hacia la chacra de su familia frente al barrio El Porvenir, pero lamentablemente resbaló y se ahogó en dicho lugar.

Axel cursaba el cuarto grado de secundaria en el olegio José Santos Chocano del cenntro poblado de Vista Florida en el distrito de Marcavelica y era el mayor de tres hermanos.