Un delincuente disfrazado de mototaxista le arrebató un teléfono celular y 1 000 soles en efectivo al ciudadano Víctor F.C.Y. en el distrito Gregorio Albarracín. Los hechos se registraron la noche del pasado domingo a inmediaciones del estadio municipal Joel Gutierrez.

El agraviado denunció que abordó dicha unidad para trasladarse a la intersección de la avenida Humboldt y Bohemia Tacneña y cuando se disponía a cancelar el servicio a través del aplicativo Yape el mototaxista le arranchó el equipo y emprendió a la fuga en su vehículo menor.

Dinero en carcasa

Víctor F.S.Y. señaló que en la carcasa de su equipo móvil guardada 1 000 soles, monto que se suma al valor del equipo sustraído. La investigación se encuentra a cargo de la Policía bajo la dirección de la fiscal Patricia de la Cruz Romero.

Los agentes con las características del mototaxi se encuentran tratando de ubicar al ladrón que simula ser un transportista público para cometer sus fechorías.