La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica verificó el material electoral que se empleará en las mesas de sufragio que se instalarán durante la Segunda Elección Presidencial, programadas para este domingo 7 de junio.

Proceso electoral

La actividad se realizó en las instalaciones de la oficina descentralizada, ubicada en Ica Sur Mz. E Lote 11V. Durante el acto público estuvieron presentes la jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Ymán, y representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica, en calidad de fiscalizadores.

El procedimiento de verificación del material consistió en abrir los paquetes electorales correspondientes a las mesas de sufragio, elegidos de forma aleatoria por el representante del JEE y comprobar que el material ubicado dentro de la caja corresponda a la mesa de votación indicada y se encuentre en buen estado.

Los insumos electorales verificados correspondieron a la mesa de sufragio N.° 023956, de la institución educativa 22421 Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en el distrito de Llipata, en la provincia de Palpa. Tras la revisión y conformidad del contenido, se procedió a levantar el acta correspondiente, dejando constancia de la apertura del material electoral para conocimiento de los miembros de mesa.

El material electoral cotejado comprende paquetes de útiles integrados por cinta adhesiva de color plomo, tres lapiceros y un tampón para la impresión de la huella dactilar. Asimismo, el paquete de instalación contiene las cédulas de sufragio, el acta padrón, el sobre anaranjado destinado a resguardar la lista de electores y la cartilla de instrucciones para los miembros de mesa.

Por su parte, el paquete de escrutinio está conformado por sobres plásticos de colores (plomo, celeste, verde y rojo) para las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres de papel para la impugnación de votos, así como el cargo de entrega de actas y material electoral.

Tras la verificación se cierra la caja y se le añade un acta, que indicará a los miembros de mesa, durante la instalación, que ha sido abierta con todas las medidas de seguridad garantizando así la transparencia del proceso electoral.

Para las elecciones del 7 de junio, en la circunscripción de la ODPE Ica se encuentran habilitados para votar 403,637 ciudadanos de las provincias de Ica, Nasca y Palpa, quienes acudirán a sufragar en 150 locales de votación, donde se prevé la instalación de 1,383 mesas de sufragio.

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