La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recibió el material electoral que será utilizado en las mesas de sufragio de las provincias de Ica, Nasca y Palpa durante la Segunda Elección Presidencial, programada para este domingo 7 de junio.

Material electoral

El vehículo que trasladó los insumos electorales arribó a la sede descentralizada bajo el resguardo permanente de un comisionado de la ONPE y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el cargamento fue monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital, garantizando su integridad durante todo el trayecto.

El material electoral recibido está conformado por diversos paquetes. Uno de ellos contiene las cédulas de sufragio, el acta padrón, el sobre anaranjado para la lista de electores, las cartillas de instrucción para miembros de mesa y personeros, así como útiles destinados al llenado de actas y al registro de la huella de los votantes.

De igual forma, el paquete de escrutinio incluye sobres plásticos de colores para las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres de papel para la impugnación del voto y el cargo de entrega de actas y material electoral.

La ODPE Ica también recibió cabinas de votación para el acondicionamiento de las cámaras secretas de sufragio, además de paquetes con materiales que serán utilizados por los coordinadores de local de votación para acondicionar las aulas donde funcionarán las mesas de sufragio, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral.

El despliegue del material hacia los distritos de la jurisdicción se realizará el viernes 5 de junio a través de los coordinadores distritales. El traslado se iniciará hacia las zonas más alejadas y continuará progresivamente hasta cubrir los sectores más cercanos.

Para los comicios del 7 de junio, la entidad electoral en la región Ica tiene prevista la instalación de 1,383 mesas de sufragio en 150 locales de votación ubicados en las provincias de Ica, Nasca y Palpa, donde deberán sufragar un total de 403,637 electores hábiles.

Asimismo, la ODPE Chincha recibió el material electoral que será utilizado durante la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para este domingo 7 de junio en las provincias de Chincha y Pisco.

El cargamento, compuesto por 839 paquetes electorales, llegó bajo estrictas medidas de seguridad, con resguardo permanente de la Policía Nacional del Perú y supervisión de personal de la ONPE.

Entre los materiales se encuentran cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa y demás implementos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral.

Según informó la ODPE Chincha, se instalarán 1,060 mesas de sufragio en 118 locales de votación, donde acudirán aproximadamente 310,360 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto. La distribución del material a los centros de votación se realizará de acuerdo con el cronograma establecido.

Las autoridades también informaron que los locales de votación contarán con la seguridad de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar el orden y el normal desarrollo del proceso electoral. El horario de votación será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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