El retorno de los cielos nublados y las lloviznas en Lima y Callao ha generado dudas entre los ciudadanos sobre la llegada anticipada del invierno. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) aclaró que estas condiciones responden a un evento temporal asociado al incremento de los vientos en la costa.

Según explicó para Andina, el ingeniero Yury Escajadillo, los amaneceres cubiertos, las lloviznas ligeras y los vientos registrados durante los últimos días obedecen a una situación pasajera que podría culminar en las próximas horas.

Nubosidad no significa el fin de los días cálidos

Pese a la presencia de neblina y cielos grises, el especialista señaló que Lima y Callao continuarán registrando temperaturas superiores a las habituales debido al calentamiento del mar provocado por el fenómeno del Niño Costero.

“Vamos a tener algunos días nublados en lo que resta del otoño y la próxima estación de invierno, pero no tan frecuente como en un invierno normal porque estamos bajo efectos de un mar más caliente; por tanto, el tiempo seguirá siendo cálido”, indicó para Andina.

El invierno en el Perú comenzará oficialmente el próximo 21 de junio.

Junio combinará sol, nubosidad y temperaturas elevadas

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, durante junio coexistirán jornadas con nubosidad matinal y días con brillo solar, especialmente en los distritos de Lima Este.

Escajadillo recordó que hace pocos días algunos sectores de la capital registraron temperaturas cercanas a los 29 °C, valores más propios del verano que del otoño.

“La neblina o nubosidad como parte del otoño la vamos a tener presente, pero también vamos a seguir teniendo días con sol y cielo despejado durante el mes de junio”, explicó.

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¿Qué temperaturas se esperan en Lima?

El especialista precisó que los valores máximos variarán según la zona de la ciudad.

Para distritos como Jesús María, las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 °C y 23 °C durante junio.

En sectores de Lima Este, como La Molina, las temperaturas podrían superar esos registros y ubicarse entre dos y tres grados por encima de lo normal para la temporada.

Recomendaciones ante los cambios bruscos del clima

Frente a la variabilidad de las condiciones meteorológicas, el Senamhi recomendó a la población vestir por capas durante las primeras horas del día.

La entidad sugirió utilizar una prenda ligera de abrigo durante las mañanas, que pueda retirarse fácilmente al mediodía cuando aumente la temperatura y aparezca el brillo solar.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi para conocer las actualizaciones del pronóstico del tiempo.