El caso de la desaparición de Anthony Camizán suma un nuevo elemento que ayudará en la ubicación del universitario e identificar a los responsables de su desaparición. En la investigación fiscal, hallan el equipo celular que utilizó el joven desaparecido.

EL CASO. Junior Camizán, hermano de la víctima, informó que hace unos días se ubicó el celular Iphone 11, perteneciente a Anthony Camizán, el que utilizaba cuando desapareció. Según la Fiscalía, fue vendido por el efectivo policial Mell Gibson Sancarranco Vega, quien actualmente es investigado por encubrimiento real y obstrucción a la justicia agravada.

El documento precisa que en las declaraciones, la joven Maryuri Sancarranco Távara señaló que la persona que decidió la venta del teléfono de Anthony Camizán fue el efectivo Mell Gibson.

Por su parte, la abogada Liliana Ulloa precisó que en evidencia objetiva y pericial el acusado de la desaparición y pareja de Anthony, Edixon Rone Córdova Godos, tenía comunicación permanente con Mell Gibson, sin embargo, este en sus declaraciones nunca comunicó el acercamiento ni la venta del equipo celular, por lo que se encuentra en calidad de detenido por este caso.