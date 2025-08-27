Luego del análisis criminalístico se determinó que el suboficial de la PNP, Edixon Rone Córdova Godos, habría realizado una desviación intencional en su ruta de regreso a Canchaque evitando zonas con cámaras de videovigilancia, tras dejar al estudiante universitario, Anthony Camizán Guerrero hasta el cruce de Salitral, el pasado 21 de agosto, día de su desaparición.

Según el Informe Pericial de Investigación Criminalística N° 268-2025, a la que Correo tuvo acceso, se determinó durante la diligencia de reconstrucción realizada el 16 de mayo del 2025 del recorrido del policía, Córdova Godos desde la ciudad de Canchaque hasta el cruce de Salitral fue de 32 minutos, siendo el mismo tiempo de retorno y el desplazamiento desde Canchaque hasta el centro poblado Batanes se estima de dos horas con 6 minutos.

“Durante la diligencia, Edixon Córdova Godos manifestó que trasladó a Anthony Camizán Guerrero desde el cruce Salitral, dejándolo frente al establecimiento comercial denominado Rimarachín, y después da la vuelta en U para retornar a Canchaque. Sin embargo, se verificó que, al retornar con dirección a Canchaque, no siguió la misma ruta de ida, sino que se desvió antes de llegar nuevamente al centro poblado de Serrán, optando por una trocha adyacente que evita el paso por el inmueble que cuenta con cámaras de videovigilancia instaladas en sus vértices superiores”, señala el informe.

Según el policía, el desvío lo hizo porque se encontraban camiones cargando en la carretera principal y que ello impedía el tránsito.

“Agregó que más adelante retomó la vía principal saliendo por el arco del centro poblado Serrán, donde posteriormente se detuvo a comprar su cena, pero no supo precisar el lugar exacto de dicha parada”, se lee en el informe pericial.

En los actuados existen las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en Serrán que registran a Córdova Godos trasladando en una moto a Anthony Camizán.

El informe concluye que no se corroboró “la justificación brindada por Córdova Godos respecto al desvío en el momento de la diligencia, presunto bloqueo de camiones. Asimismo, su declaración sobre haber comprado comida en un local ubicado a espaldas de la pista, no fue confirmada, ya que en el recorrido realizado no se identificó restaurante alguno en dicho punto. Además, durante la diligencia de reconstrucción de los hechos indicó que su cena la compró en la carretera central”.