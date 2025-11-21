Cinco policías de la comisaría de Canchaque fueron denunciados penalmente por presuntamente falsificar documentos, brindar falsas declaraciones, entre otros, tras la desaparición del estudiante universitario de Ingeniería Civil de la UDEP, Anthony Camizán Guerrero.

La defensa legal de la familia de Anthony Camizán, denunció ante el Ministerio Público a cinco efectivos de la comisaría de Canchaque, a quienes acusan de haber incurrido en varios delitos y así habría entorpecido el esclarecimiento del caso de la desaparición del joven ocurrido el 21 de agosto del 2022.

Los policías denunciados son: el comisario de ese entonces de Canchaque, Aníbal Pimentel Triveño y los suboficiales Edixon Rone Córdova Godos, Javier Enrique Gómez Ipanaqué, Dimas Jordán Caruajulca Rubio y Manuel Arcadio Perales Diaz como presuntos autores de los supuestos delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsificación de documentos y falsedad genérica.

La investigación por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo lo hará la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, falsificación de documentos y falsedad genérica lo investigará en la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba.

Según la denuncia, a los policías se les imputa estos delitos por haber consignado información falsa en el “cuaderno de movimiento” del personal policial de la comisaría de Canchaque donde registraron un operativo inexistente el 21 de agosto del 2022, ya que estos se encontraban de franco.

Ante la fiscalía, ellos declararon que el día 21 de agosto del 2022 laboraron y que conjuntamente con Córdova Godos (imputado en el supuesto secuestro de Anthony Camizán) realizaron un operativo a las 6 de la tarde, cuando en realidad todos ellos se encontraban de “franco” (libres).

Recordemos que días atrás la fiscal, Aholiban Guerrero Castillo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón presentó un requerimiento acusatorio contra el policía en actividad Edixon Rone Córdova Godos, por el presunto delito de secuestro agravado con subsecuente muerte en agravio del joven universitario, un delito que contempla como condena la cadena perpetua.